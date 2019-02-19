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19.02.19 13:47
В Красноярске презентовали чашу огня Универсиады-2019
"Концепция чаши огня разработана красноярской дизайн-группой "ArtStyle". В основе визуального образа - символы зимы: снег, лёд и душевная теплота красноярцев. Ледяная глыба подчеркивает суровость и первозданность сибирской природы, сечение чаши напоминает снежинку. Огонь Универсиады символизирует дружбу, открытость и теплоту жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для облицовки чаши специалисты использовали более 150 уникальных элементов, выполненных из зеркальных алюминиевых композитных панелей общим весом около двух тонн, которые были изготовлены на заводе в Калуге.
Сама чаша изготовлена для эксплуатации в условиях Крайнего Севера при снеге, дожде и ветре с порывами до 20 м/с.
Общий вес конструкции составляет около девяти тонн, высота - более десяти метров, диаметр в широкой части - 4,3 метра.
Чаша установлена около спортивного комплекса "Платинум Арена", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Огонь в ней зажгут 2 марта, в день официального старта соревнований.
Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
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