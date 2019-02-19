В Красноярске презентовали чашу огня Универсиады-2019

19.02.19 13:47

Фото: Александра Черных, пресс-службы Зимней универсиады-2019

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Официальная презентация чаши огня Универсиады-2019 прошла в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства края.

"Концепция чаши огня разработана красноярской дизайн-группой "ArtStyle". В основе визуального образа - символы зимы: снег, лёд и душевная теплота красноярцев. Ледяная глыба подчеркивает суровость и первозданность сибирской природы, сечение чаши напоминает снежинку. Огонь Универсиады символизирует дружбу, открытость и теплоту жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для облицовки чаши специалисты использовали более 150 уникальных элементов, выполненных из зеркальных алюминиевых композитных панелей общим весом около двух тонн, которые были изготовлены на заводе в Калуге.

Сама чаша изготовлена для эксплуатации в условиях Крайнего Севера при снеге, дожде и ветре с порывами до 20 м/с.

Общий вес конструкции составляет около девяти тонн, высота - более десяти метров, диаметр в широкой части - 4,3 метра.

Чаша установлена около спортивного комплекса "Платинум Арена", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Огонь в ней зажгут 2 марта, в день официального старта соревнований.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.