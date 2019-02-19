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19.02.19 13:52
Медведев заморозил плату за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018г
"Только что подписал специальное постановление, которым мы замораживаем рост платы за негативное воздействие на окружающую среду. То есть, оставляем размер платежа на период с 2019 по 2023 годы на уровне 2018 года, это 95 рублей за тонну твёрдых коммунальных отходов. Рассчитываю, что это позволит снизить тарифы для людей", - сказал Д.Медведев на совещании, посвящённом переходу регионов на новую систему обращения с мусором.
Правительство, подчеркнул он, продолжит принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа.
Говоря о переходе на новую систему, Д.Медведев отметил, что пока он идёт "без серьёзных сбоев".
"Большинство регионов - их 70 - перешли на новую систему обращения с отходами либо на всей своей территории (таковых 57), либо в отдельных районах (13). Остальные должны поторопиться, делать это нужно быстрее. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причинам и так далее",- сказал Д.Медведев.
Общая задача, подчеркнул он, заключается в том, чтобы "не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора".
"Эту тему нужно держать на особом контроле, в том числе, конечно, ФАС", - сказал Д.Медведев.
Он напомнил, что некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей в этой сфере.
"Это хорошая практика, просил бы губернаторов обратить на это внимание, на эти примеры",- сказал премьер.
Также важно, чтобы жители регионов оплачивали вывоз мусора, исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах, добавил он.
"Сейчас это такая сложная или слепая зона в платеже (...). Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали. Это ключевая задача", - подчеркнул Д.Медведев.
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