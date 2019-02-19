Главой "Российского экологического оператора" станет Денис Буцаев

19.02.19 13:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Главой "Российского экологического оператора" назначен Денис Буцаев, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвященном переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соответствующий документ о назначении Д.Медведев подписал во вторник. До назначения Д.Буцаев занимал пост зампреда правительства Московской области.

Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование.

РЭО будет участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.

Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Оборот РЭО может достигать 75 млрд рублей в год.