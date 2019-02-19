Трое полицейских в Иркутске получили сроки по делу о пытках свидетеля

19.02.19 13:58

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Иркутска во вторник вынес приговор троим бывшим полицейским по делу об издевательствах над свидетелем, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда.

Перед судом предстали экс-начальник по раскрытию тяжких преступлений против личности по Правобережному округу Иркутска Сергей Тарасов, а также бывшие оперативники Александр Кривошеин и Максим Круговой.

Все они признаны виновными по статье УК РФ о превышении должностных полномочий.

"Круговому назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев, Кривошеину - четыре года. Оба взяты под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, обоим в течение трех лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

"Тарасову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Он также не может три года работать в правоохранительных органах и четыре года буде находиться на испытательном сроке", - сказал собеседник агентства.

По данным гособвинения, полицейские в сентябре 2015 года в кабинете избили местного жителя Сергея Стручинского, сломали ему ногу. Кроме этого, стражи порядка душили мужчину с помощью пакета и лили на голову кипяток. В уголовном деле С.Стручинский проходил лишь как свидетель - с помощью насилия полицейские пытались получить показания. После того, как потерпевшего отпустили из отдела полиции, он написал заявление в СКР, было возбуждено дело. Однако до приговора пострадавший не дожил - в апреле 2016 года С.Стручинский был найден убитым.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сразу после избиения свидетеля была проведена служебная проверка, по результатам которой трое полицейских были уволены.