Износ сетей теплоснабжения в Барнауле составляет около 88%

19.02.19 14:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка 88% сетей теплоснабжения в Барнауле изношены, это приводит к увеличению количества повреждений, сообщил в ходе телемоста Москва-Новосибирск-Барнаул замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

"Износ тепловых сетей - 88% (. . .) Доля магистральных сетей, превысивших срок эксплуатации, - 40%, внутриквартальных - 60%", - сказал он.

По словам А.Алексеенко, количество повреждений на инженерных сетях в Барнауле в 2018 году увеличилось на 7% к предыдущему году.

Замглавы администрации сообщил, что решать проблему регион планирует путем перехода в единую ценовую зону.

"Мы сейчас готовим обращение в министерство энергетики РФ об отнесении города Барнаула к единой ценовой зоне. Переход на единую ценовую зону позволит нам (получить - ИФ) порядка 6 млрд рублей инвестиций в тепловое хозяйство, из которых 3,7 млрд рублей будет направлено на капремонт и модернизацию сетевого хозяйства", - сказал А.Алексеенко.

Как сообщалось, в декабре 2018 года и январе 2019 года в Барнауле случилось сразу несколько резонансных коммунальных аварий, в результате чего жители города в сильные морозы оставались без тепла и воды.

Также сообщалось, что "Сибирская генерирующая компания" (СГК) намерена в 2019 году инвестировать порядка 2,6 млрд рублей в теплосетевое хозяйство в городах своего присутствия в Алтайском крае.

СГК создана в 2009 году для управления "Кузбассэнерго" и "Енисейской ТГК". Основные активы группы находятся на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской области, республик Хакасия и Тува. В состав СГК входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 10,9 тыс. МВт, тепловой - 23,9 тыс. Гкал.ч, теплосети протяженностью порядка 9,6 тыс. км. На долю СГК приходится четверть выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Основным собственником СГК является СУЭК, подконтрольная Андрею Мельниченко.