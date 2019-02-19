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19.02.19 14:15

Благородный олень в Калининградском зоопарке сбросил рога раньше срока

© РИА Новости. Виталий Аньков
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Теплая погода повлияла на жизнь обитателей Калининградского зоопарка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зоосада во вторник.

"Наш красавец, благородный олень по кличке Аргус сбросил свои рога значительно раньше привычного срока. Всему виной - теплая погода, которая уже длительно время стоит в регионе. Обычно Аргус "отдает" свои рога сотрудникам зоопарка в марте-апреле", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в зоопарке только Аргус сбрасывает рога каждую весну. Все они хранятся в кладовых зоосада.

В Калининградской области две последние недели температура воздуха держится в пределах от 4 до 12 градусов тепла, что выше обычных показателей. 16 февраля погода побила рекорд - в Калининграде столбик термометра поднялся до отметки плюс 12,1 градус, на 2,6 градусов превысив предыдущее значение максимальной температуры 1995 года, сообщали специалисты центра ФОБОС.

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