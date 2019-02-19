Власти Крыма просят у федерации 1,5 млрд руб. на замену лифтов

19.02.19 14:20

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма попросили у правительства РФ 1,5 млрд рублей на замену лифтов в многоэтажных домах в текущем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Предварительно поговорили с (заместителем председателя правительства РФ - ИФ) Дмитрием Николаевичем Козаком, договорились. Написал обращение о выделении 1,5 млрд рублей. Ранее мы просили 3 млрд на 2 тысячи лифтов, но физически ни один производитель не успеет их поставить за один год. Остановились на том, что в этом году необходимо поменять 900 лифтов. Предварительно переговоры с производителями проведены", - сказал он.

Как уточнил глава региона, сейчас в республике не работает 2 тыс. 300 лифтов, около 100 из них можно восстановить на средства регионального фонда капремонта.

Вопрос о необходимости ремонта лифтов в Крыму был поднят год назад, после того как в марте 2018 года в результате обрушения лифта в Симферополе погибла женщина с грудным ребенком.