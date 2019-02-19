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19.02.19 14:20
Власти Крыма просят у федерации 1,5 млрд руб. на замену лифтов
"Предварительно поговорили с (заместителем председателя правительства РФ - ИФ) Дмитрием Николаевичем Козаком, договорились. Написал обращение о выделении 1,5 млрд рублей. Ранее мы просили 3 млрд на 2 тысячи лифтов, но физически ни один производитель не успеет их поставить за один год. Остановились на том, что в этом году необходимо поменять 900 лифтов. Предварительно переговоры с производителями проведены", - сказал он.
Как уточнил глава региона, сейчас в республике не работает 2 тыс. 300 лифтов, около 100 из них можно восстановить на средства регионального фонда капремонта.
Вопрос о необходимости ремонта лифтов в Крыму был поднят год назад, после того как в марте 2018 года в результате обрушения лифта в Симферополе погибла женщина с грудным ребенком.
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