Шесть человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом на ростовской трассе

19.02.19 14:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Число погибших в дорожной аварии на трассе М4 "Дон" увеличилось до шести человек, пострадали семь человек, сообщили агентству ""Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шесть погибли", - сказал собеседник агентства.

Кроме микроавтобуса, участниками ДТП стали КАМАЗ и легковой автомобиль "Хендэ". Микроавтобус двигался по направлению "Ростов-Миллерово".

На месте происшествия работают 27 человек и 11 единиц техники.

По данным ГИБДД РФ, водитель автобуса "Мерседес Бенц Спринтер" следовал по маршруту Миллерово - Ростов и перевозил 17 пассажиров.

В зоне работ по очистке металлического ограждения автобус совершил наезд на стоящий в левом ряду автомобиль дорожных служб "КАМАЗ", с последующим опрокидыванием автобуса на проезжую часть дороги.

Движение по ФАД М-4 "Дон" из-за ДТП перекрыто в сторону Москвы, добавили в ГИБДД.

В свою очередь в пресс-службе областного Минздрава агентству уточнили, что среди пострадавших есть ребенок.

"Двое пострадавших в ДТП доставлены больницу города Шахты, пострадавший ребенок доставлен в детскую областную клиническую больницу. На место происшествия выехала министр здравоохранения Ростовской области", - добавил собеседник агентства.