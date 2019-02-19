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19.02.19 14:52

Чайка предложил стимулировать сортировку ТКО через снижение стоимости коммунальных услуг

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил ввести для региональных мусорных операторов норматив, направленный на уменьшение доли захоронения отходов и увеличение их переработки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев идею поддержал.

"(Предлагается-ИФ) ввести для региональных операторов нормативы направленные на уменьшение объемов захоронения отходов путем увеличения доли их переработки. Полагаю, что реализация данных мер будет способствовать совершенствованию системы обращения с отходами, ликвидации накопленного ущерба, обеспечит права граждан на благоприятную окружающую среду", - сказал Ю.Чайка на селекторном совещании у Д.Медведева, посвящённом переходу регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Также генпрокурор предложил стимулировать глубокую сортировку ТКО через частичное снижение стоимости коммунальных услуг.

"Необходимо ввести механизм стимулирования глубокой сортировки твердых бытовых отходов посредством частичного сокращения стоимости коммунальных услуг для жителей многоквартирных домов, соблюдающих указанные требования", - отметил он.

"В связи с тем, что сейчас функции по оборудованию и содержанию контейнеров в придомовых территориях и вывозу с них мусора распределены между разными организациями: это и управляющие компании, и региональный оператор, предлагаем четко определить ответственного за эту работу", - добавил Ю.Чайка.

Как сказал в ответ Д.Медведев, "поддержал бы в принципе все, но особенно последний тезис в части этих самых нормативов". "Потому что мы все это затеяли для того, чтобы система стала современной, такой, какой она стала во многих других странах. А там система переработки ТКО не сводится просто к захоронению мусора на свалках, потому что это путь в никуда, а заключается он именно в переработке", - отметил глава правительства.

По его словам, "те возможности, которые у региональных операторов возникают, которые в результате тех преобразований ведутся, они должны быть направлены именно на увеличение доли переработки в общей работе по твердым коммунальным отходам. Давайте подумаем как этот норматив учитывать".

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