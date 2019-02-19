Семь человек из 11 не прошли во второй тур выборов мэра Смоленска

19.02.19 15:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Четыре кандидата на пост мэра Смоленска прошли во второй тур, теперь им предстоит пройти собеседование, сообщает пресс-служба горсовета.

Ими стали бывший вице-губернатор Андрей Борисов, энергетик Андрей Михаленков, заместитель главы Смоленского района Андрей Ярославцев и безработный Александр Корончик.

Всего на эту должность претендовало 11 кандидатов. По данным горсовета, из-за несоответствия поданных документов требованиям конкурса семь человек во второй тур не прошли.

Собеседование с кандидатами состоится 25 февраля.

В течение трех дней по итогам собеседования конкурсная комиссия должна будет передать свое решение горсовету. После этого горсовет должен будет назначить заседание и утвердить кандидата на должность главы города.

21 декабря прошлого года депутаты горсовета Смоленска почти единогласно (28 - "за", один воздержался) проголосовали за отставку мэра Владимира Соваренко, которую инициировал губернатор региона Алексей Островский.

В конце ноября губернатор раскритиковал работу мэра В.Соваренко и предложил ему уйти в отставку. Поводом для этого, по словам А.Островского, "помимо безобразной работы городской администрации по ряду существенных направлений", стало, в том числе, несколько вступивших в силу решений судов о нецелевом расходовании бюджетных средств со стороны города и более 30 вступивших в силу решений судов о неисполнении полномочий со стороны главы города.

В.Соваренко пытался обжаловать решение горсовета в Ленинском суде Смоленска, однако 30 января текущего года суд отказал в удовлетворении иска экс-мэра. После этого В.Соваренко подал жалобу на решение Ленинского районного суда в областной суд. Дата заседания пока не назначена.