Освобожденный полковник Квачков заявил о праве ходить на митинги

19.02.19 15:17

© РИА Новости. Валерий Мельников

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, который во вторник вышел на свободу из мордовской колонии, на год ограничен выезд из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" его адвокат Андрей Виканов.

"В.Квачков на пресс-конференции после освобождения сообщил, что ему ограничен на год выезд из Москвы. Он обязан отмечаться во ФСИН два раза в месяц", - сообщил адвокат.

В то же время, по словам адвоката, В.Квачков "также подчеркнул, что у него нет ограничений на посещение митингов и демонстраций".

А.Виканов отметил, что отставной офицер на пресс-конференции "вел себя сдержанно, мудро, не высказывал ни одной жалобы об условиях своего содержания".

"В последний год к нему (в колонии) очень хорошо относились - разрешали длительные и короткие свидания, звонки жене, родственникам и адвокату", - сказал А.Виканов.

Адвокат также сообщил, что В.Квачков уже направляется в Москву.

"По дороге (из Мордовии) он собирался посетить несколько монастырей", - добавил А.Виканов.

Между тем ранее во вторник защитник заявил, что В.Квачков не намерен больше заниматься политической деятельностью. "Чем он будет заниматься - наверное, лучше спросить у него. Но точно скажу, что политикой он заниматься не будет", - сказал А.Виканов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как сообщалось, Зубово-Полянский районный суд Мордовии 7 февраля 2019 года освободил 70-летнего В.Квачкова из колонии по ходатайству отставного офицера и его адвоката в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

Во вторник это решение вступило в законную силу.

Приволжский окружной военный суд в Самаре 18 августа 2017 года приговорил В.Квачкова по этой статье к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил полковнику два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Согласно фабуле дела, отставной офицер в июне 2015 года записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал лицам, находящимся на свободе. Последние разместили ролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в свободном доступе в интернете. Экспертизой было установлено, что в указанном видео содержатся признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.

До этого офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа (ч. ст. 30 УК - ст. 279 УК РФ), который он получил в 2013 году. Как и по последнему делу, В.Квачков не признавал свою вину и заявлял, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

В 2000-х В.Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Впоследствии через суд полковник добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тыс. рублей.

После того, как стало известно о решении суда освободить В.Квачкова из заключения, А.Чубайс написал в своем блоге: "...дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости".