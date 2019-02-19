Посадившим в Уфе самолет с горящим двигателем летчикам вручили госнаграды

19.02.19 15:23

© РИА Новости. Владимир Песня

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ордена вручили пилотам, которые в августе 2018 года посадили в аэропорту Уфы пассажирский самолет с горящим двигателем, сообщила пресс-служба Госсобрания Башкирии во вторник.

"Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида награждены орденом Салавата Юлаева. Старший бортпроводник Ларита Мурадова, бортпроводники Евгения Егошина, Петр Михайлов и Руслан Тимербаев удостоены почетной грамоты Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Награды экипажу пассажирского Ту-204 авиакомпании Red Wings вручили председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев и полпред региона при президенте России Роман Симандуев.

Как сообщалось, 22 августа 2018 года самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс 808 Уфа - Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира. Их эвакуировали с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки самолета. Никто из пассажиров не пострадал.

Позже часть пассажиров вылетала в пункт назначения резервным бортом.