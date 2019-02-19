НАК: в Дагестане ликвидирован боевик, планировавший теракт

19.02.19 15:28

© РИА Новости. Александр Натрускин

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Бандит, планировавший совершение террористического акта, ликвидирован в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Дербентском районе Дагестана проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО в Дагестане нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт", - сказали в НАК.

По данным информцентра, на месте ликвидации боевика обнаружены оружие, боеприпасы и "пояс смертника.

Также информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники спецслужб установили личность ликвидированного в Дагестане боевика.

"В уничтоженном бандите опознали Сахиба Абакарова, 1996 года рождения. Его ликвидировали в заброшенном здании, недалеко от которого находился его родной дом, где в этот момент были его мать и брат", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте спецоперации нашли алюминиевую пудру, селитру и другие компоненты для изготовления взрывного устройства.

"Абакаров недавно вышел из колонии за ранее совершенные преступления террористической направленности", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, бандит был уничтожен в рамках введенного во вторник утром режима контртеррористической операции в селе Белиджи Дербентского района Дагестана.