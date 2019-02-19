Свердловские власти потребовали от региональных операторов устранить ошибки в счетах за вывоз мусора

19.02.19 16:21

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Жители Свердловской области пожаловались в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона на ошибки и опечатки в счетах за вывоз твердых коммунальных отходов, министерство потребовало от региональных операторов устранить недочеты.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что поступило более 200 жалоб. В некоторых квитанциях содержалась некорректная информация о потребителях, грубые опечатки.

В департаменте агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что в частности, были случаи, когда счет за вывоз мусора выставлен из расчета большего количества человек, чем прописано в квартире. Также встречались опечатки в имени и фамилии получателей квитанций.

В результате министерство направило в адрес руководителей операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами - ЕМУП "Спецавтобаза", ОАО "Компании "Рифей" и ООО "ТБО "Экосервис" - письмо с требованием сформировать актуальные базы данных о потребителях, устранить нарушения в январских начислениях. По некорректным начислениям операторы должны сделать перерасчет.

1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.

Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

В результате изменений плата за вывоз мусора для жителей Свердловской области повысилась, что вызвало недовольство людей. Так, 3 февраля в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли акции протеста против повышения тарифов. Еще один митинг на эту же тему состоится 23 февраля в Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге плата за одного человека за вывоз мусора теперь составляет 148 рублей в месяц, в Нижнем Тагиле - как минимум 142,95 рубля.