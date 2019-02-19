В Оренбурге из-за непогоды введен режим ЧС

19.02.19 16:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин подписал постановление о введении в городе режима ЧС, сообщает городская администрация.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями с 19 февраля 2019 года на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В рамках режима ЧС различные предприятия и организации города будут привлекаться для уборки сосулек и наледи и вывоза снега "в целях минимизации подтопления жилых домов в период активного снеготаяния".

На сайте администрации Оренбурга сообщается, что в ближайшие сутки по области ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10С° и более, а также сохранится метель и усиление ветра с порывами 16-21 м/с.

В свою очередь прокуратура Оренбургской области сообщает о возбуждении в отношении главы Южного округа Оренбурга административного дела по ч. 1 ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Поводом для этого стали невыполненные предписания ГИБДД об уборке снежных завалов.

"Так, не устранены нарушения при содержании дорог по улицам Монтажников, Чкалова, Лесозащитной, Чичерина в Оренбурге", - говорится в сообщении.

Административное дело направлено на рассмотрение в мировой суд.

Кроме того, напоминает прокуратура, в конце января в адрес главы Оренбурга было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в котором указывалось на неликвидированные снежные валы в районе пешеходных переходов на 24 улицах города.

"После рассмотрения данного акта прокурорского реагирования администрация приступила к устранению нарушений", - отмечается в пресс-релизе.