В Тюменской области разработали туристический маршрут по местам съемок фильма "Тобол"

19.02.19 17:04

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Туристический маршрут по местам съемок исторического художественного фильма "Тобол", всероссийская премьера которого состоится 21 февраля, разработан в Тюменской области.

Презентация тура "В Сибирь по своей воле" состоится в кинотеатрах Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута и Омска, сообщает во вторник областной департамент потребительского рынка и туризма.

Трехдневная поездка включает экскурсии по Тюмени и Тобольску.

Так, в Тобольске туристы побывают в музее семьи императора Николая II, посетят тюремный замок, где в одном из корпусов размещена экспозиция, посвященная съемкам фильма "Тобол".

"Участников тура ожидает также дегустация традиционных сибирских блюд и посещение горячих источников, где температура воды в течение всего года составляет плюс 38 градусов", - подчеркивается в пресс-релизе.

В 2017 г. в Тобольске прошли съемки фильма "Тобол" о первом губернаторе Сибири князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове.

Князь М.Гагарин в 1708 году был назначен губернатором Сибирской губернии. В Тобольске он построил каменный кремль. Работой по возведению кремля руководил С.Ремезов