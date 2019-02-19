Переход на цифровое телерадиовещание в Ростовской области произойдет 3 июня

19.02.19 17:42

© РИА Новости. Олег Смыслов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Мининформсвязи и областного радиотелевизионного передающего центра начали консультировать жителей Ростовской области по поводу перехода на цифровое телевидение в рамках программы "Правовая помощь онлайн", сообщил министр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин во вторник.

"Российская Федерация с 1 января начала переход на цифровое телевидение, эта волна в Ростовской области произойдет 3 июня. С этой даты в России наступит полностью эра цифрового телевидения. Сегодня мы подписали трехстороннее соглашение с представителями МФЦ и ОРТПЦ в целях максимально комфортного информирования граждан Ростовской области о предстоящей волне отключений аналогового телевизионного вещания. Консультации будут проводиться еженедельно, по средам, с 15:00 до 17:00 мск", - сказал Г.Лопаткин.

Он отметил, что основная задача этого проекта - пояснить и рассказать жителям региона как обнаружить, что они смотрят аналоговое телевидение. А также о том, какие нужно принять экстренные шаги для перехода на цифровой контент и получить меры поддержки от государства.

На данный момент в рамках "Правовой помощи онлайн" сотрудники министерства готовы проконсультировать заявителей по вопросам отключения аналогового вещания и популизации цифрового телевещания, но консультации будут проводится и при наличии дополнительных сопутствующих вопросов.

Помимо этого, в МФЦ будут распространяться листовки об отключении аналогового телевидения на территории Ростовской области с 3 июня.

"Проект уже показал свою востребованность, потому что изначально в него заложены интересы человека. Люди получают ответы на волнующие их вопросы непосредственно от органов власти в удобное для них время в режиме онлайн", - сказал начальник управления инноваций в органах власти правительства Ростовской области Борис Носко.

Планируется, что для комфортного перехода на цифровое телевидение в малонаселенных пунктах "Почта России" во всех своих отделениях почтовой связи обязуется реализовывать телеприставки также со стоимостью не выше тысячи рублей. Предполагается, что сотрудники почты России будут проинструктированы для того чтобы провести первичные консультации гражданина, приобретающего приставку как ее настроить, как ее подключить, а при необходимости и помогать с установкой.

"Мы готовим серию мероприятий с привлечением молодежи, волонтерства, в том числе сотрудники ОРТПЦ областного и министерства также уже выезжают к заявителям в случае, если есть определенные проблемы. Как правило, это жители Ростовской области пенсионного возраста, в обязательном порядке выезжаем по адресу, консультируем, помогаем настроить, в случае необходимости принимаем какие-то дополнительные решения", - добавил Г.Лопаткин.

Министерство информационных технологий и связи Ростовской области с управлением потребительского рынка прорабатывает возможность бесперебойного снабжения цифровыми приставками по адекватным ценам.

Помимо этого, каждая малоимущая семья, состоящая на учете в центре социальной защиты, имеет право обратиться в центр социальной защиты муниципального образования, предъявить документы, подтверждающие факт приобретения телевизионного устройства для приема цифрового сигнала и получить субсидию.

По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области, факт покрытия цифровым видеосигналом в регионе выполнен в объеме 99,74%. Цифровой видеосигнал, по предварительным данным, не проникает в 15 населенных пунктов, где живет около 2,5 тыс. жителей Ростовской области.

Чтобы они смогли получить доступ к цифровому формату, министерство информационных технологий и связи Ростовской области заключит соглашения с операторами спутниковой телевидения для реализации телевизионного оборудования с большими скидками для этих граждан в рамках государственной поддержки.

Также в данных населенных пунктах рассматриваются меры технической поддержки с привлечением волонтеров.

В случае популярности консультаций по переходу на цифровое телевидение у заявителей, министерство информационных технологий и связи Ростовской области рассматривает возможность увеличение консультационных часов.