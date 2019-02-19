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19.02.19 18:17

США фабрикуют обвинения к РФ по ДРСМД - Минобороны

© РИА Новости. Сергей Орлов
Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - США сфабриковали обвинения против России по поводу нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты "9М729", якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США", - сказал он.

И.Конашенков подчеркнул, что спецслужбы США пытаются переложить вину в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после получения РФ данных о нарушениях ДРСМД со стороны самих Соединенных Штатов.

"Теперь, когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений Договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы", - сказал И.Конашенков журналистам.

"Все, что им теперь остается, - пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба", - отметил он.

Российские военные показали на брифинге 23 января в Подмосковье именно ракету 9М729, а не какую-то другую, заявил журналистам И. Конашенков.

"На брифинге мы показали модернизированную пусковую установку ОТРК "Искандер" и транспортно-пусковые контейнеры с ракетой "9М728", а также её модификации с увеличенной боевой частью - "9М729", доказав, что приписываемые данной ракете характеристики недостижимы", - заявил И.Конашенков

Он также отметил, что Россия предлагала США предоставить информацию о ракете 9м729 на закрытых двусторонних переговорах.

"В ходе предшествовавших брифингу консультациях в двустороннем формате, представителям США предлагалось в закрытом формате получить подробную информацию об интересующей их ракете "9м729", чтобы снять имеющиеся озабоченности и сохранить Договор РСМД. Однако российское предложение осталось без ответа",- сказал И.Конашенков.

Он напомнил, что 23 января Минобороны провело специальный брифинг, на котором предоставила военным атташе информацию о ракетах для "Искандера"

"Хочу подчеркнуть, что на брифинг Минобороны России 23 января с.г. представители военного атташата при посольстве США и, по странному совпадению, всех стран НАТО, в последний момент не приехали", - заявил И.Конашенков.

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