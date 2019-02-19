Налог на самозанятых через год может быть распространен на все регионы РФ

19.02.19 18:07

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Налог на профессиональный доход, эксперимент по введению которого с 1 января 2019 года был запущен в четырех субъектах РФ, может быть распространен на все регионы страны с 2020 года.

Такое поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам дал первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам коллегии министерства по деятельности подведомственных федеральных служб и постановке им задач на 2019 год, сообщил пресс-секретарь министра Андрей Лавров.

О возможности распространения эксперимента на все регионы А.Силуанов сообщал ранее.

"У нас есть показатели по количеству людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, и там включаются в это число и самозанятые, и эксперимент, который у нас действительно проходит - в течение года мы должны оценить его результаты - уверен, что мы распространим действие этого механизма на другие субъекты, и другие субъекты точно так же смогут воспользоваться этим механизмом с тем, чтобы вывести людей в легальное поле, чтобы они могли легально работать, получать кредиты, платить все платежи и так далее. Этот эксперимент, уверен, что получит поддержку и в других субъектах РФ", - сказал он на Сочинском инвестиционном форуме.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Им могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.