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19.02.19 18:18

Энергоснабжение в домах более 60 тыс. жителей Чечни восстановлено

© РИА Новости. Игорь Маслов
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Аварийные службы восстановили энергоснабжение в Чечне, где без света оставались более 60 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Аварийно-восстановительные работы завершены в 16:42 мск, к аварийно-восстановительным работам было привлечено пять бригад в составе 15 человек и четырех единиц техники", - говорится в прес-релизе.

Ранее сообщалось об отключении на подстанции "Урус-Мартан", где действием газовой защиты отключился трансформатор и без электричества в Урус-Мартановском районе остались около 23 тыс. человек.

Позже отключение электричества произошло и на подстанции "Гудермес", из-за чего без электроснабжения остались около 40,5 тыс. человек.

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