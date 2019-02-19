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19.02.19 18:18
Энергоснабжение в домах более 60 тыс. жителей Чечни восстановлено
"Аварийно-восстановительные работы завершены в 16:42 мск, к аварийно-восстановительным работам было привлечено пять бригад в составе 15 человек и четырех единиц техники", - говорится в прес-релизе.
Ранее сообщалось об отключении на подстанции "Урус-Мартан", где действием газовой защиты отключился трансформатор и без электричества в Урус-Мартановском районе остались около 23 тыс. человек.
Позже отключение электричества произошло и на подстанции "Гудермес", из-за чего без электроснабжения остались около 40,5 тыс. человек.
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