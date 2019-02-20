Сотрудников почты в Волгоградской области уличили в присвоении денежных выплат ветеранов

20.02.19 11:43

© РИА Новости. Олег Смыслов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело по факту присвоения сотрудниками почтового отделения денежных выплат ветеранов труда возбудили в Волгоградской области, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина в среду.

"В ходе проверки, проведенной по заявлениям жителей села Осички Руднянского района Волгоградской области, установлено, что в сентябре 2018 года работником почтовой службы в ведомости были внесены сведения о получении шестью гражданами единовременных денежных выплат по категории "Ветеран труда". Однако фактически пенсионеры денежные средства не получали", - сказал О.Черединина.

В настоящее время на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному). Следователям предстоит установить лицо, причастное к совершению преступления.