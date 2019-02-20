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20.02.19 11:43
Сотрудников почты в Волгоградской области уличили в присвоении денежных выплат ветеранов
"В ходе проверки, проведенной по заявлениям жителей села Осички Руднянского района Волгоградской области, установлено, что в сентябре 2018 года работником почтовой службы в ведомости были внесены сведения о получении шестью гражданами единовременных денежных выплат по категории "Ветеран труда". Однако фактически пенсионеры денежные средства не получали", - сказал О.Черединина.
В настоящее время на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному). Следователям предстоит установить лицо, причастное к совершению преступления.
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