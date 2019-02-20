Лететь со звуком: президент высказался за создание соответствующего самолета
  
Смотреть в оба: для московской полиции создадут очки, распознающие преступников
   
Вопросы развития: президент обозначил задачи, которые стоят перед современной Россией
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
20.02.19 11:47

Авиакомпании РФ закончили 2018 год с убытком в 70 млрд рублей - АЭВТ

© РИА Новости. Максим Блинов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим убытком в районе 70 млрд рублей, заявил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

"У нас пока нет полных отчетных данных, но есть цифры, которые выводят нас, глядя на отчетность по РСБУ, на достаточно печальную картину. Получив убыток за 9 месяцев и входя в традиционно убыточный четвертый квартал, мы, авиакомпании, не сумели нарастить так называемую финансовую прокладку. В результате мы пришли к тому, что ожидаемый убыток по отрасли за 2018 год будет в районе 70 млрд рублей . Такого у нас ещё не было", - сказал В.Тасун, выступая на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

Он пояснил, что основной причиной этого стал резкий рост стоимости керосина. При этом регуляторы - в том числе Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго, Минтранс - по-разному оценивают этот рост и его влияние на финансовые результаты авиакомпаний. "ФАС оценивает, что ничего страшного не произошло: если смотреть период с 2014 по 2017 годы, забывая про 2018 год, то вроде как каждый год в районе 5% происходило поднятие цены за топливо. Минэнерго говорит, что все хорошо в отрасли, перевозки растут", - отметил глава АЭВТ.

Он при этом напомнил про совещание о мерах по стабилизации цен на авиакеросин, которое на прошлой неделе провели два вице-премьера - курирующий ТЭК Дмитрий Козак и отвечающий за транспорт Максим Акимов. Там среди прочего обсуждалась возможность компенсации потерь авиакомпаний из-за скачка цен на керосин в прошлом году. По словам В.Тасуна, эта цифра оценивалась сначала в 22,5 млрд руб., затем в 23 млрд руб. "А какова фактическая (цифра - ИФ)? Только за счет цены топлива, не касаясь объемов, в 2018 году затраты на топливо возросли более чем 41%. В общей цене, только за счет топлива, 87 млрд руб. лежит, из них 46 млрд руб. - это группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), которая занимает половину рынка", - заявил глава АЭВТ.

"К сожалению, мы пока не нашли (консенсуса - ИФ). Мы предложили рассмотреть вопрос о налоговом маневре, который предполагал увеличение коэффициента акциза с 2,08 до 3,5 - пока решение не принято. Но учитывая негативное отношение к такому решению со стороны авиакомпаний, в том числе группы "Аэрофлот" и ассоциации, было принято решение опять создать рабочую группу, которая поработает, оценит объективную ситуацию. Но мы говорим, что эти накопленные долги нас будут тянуть", - заявил В.Тасун.

АЭВТ объединяет 27 российских авиакомпаний, в том числе вторую крупнейшую по пассажиропотоку S7.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.02.19 14:47
Собянин предложил создать национальный космический центр на базе НПЦ Хруничева
.
  20.02.19 14:26
Военнослужащие смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" в День защитника Отечества
.
  20.02.19 14:17
Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках
.
  20.02.19 11:28
Арт-провокация с автографом Михаила Горбачева ушла с молотка за 12 млн рублей
.
  20.02.19 11:05
Запас жилья в "новой" Москве достаточный - Жидкин
.
  20.02.19 10:44
Ходатайство следователя о продлении ареста Полу Уилану поступило в московский суд
.
  20.02.19 10:12
Малый и средний бизнес в 2018 году принес бюджету Москвы почти 480 млрд рублей
.
  20.02.19 09:11
МЦК установило новый суточный рекорд пассажиропотока - 519 тысяч
.
  19.02.19 11:56
Самый крупный в Европе кинопавильон откроется на "Мосфильме" в апреле
.
  19.02.19 09:47
Курчатовский дом культуры в Москве признали памятником архитектуры


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket