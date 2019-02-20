Авиакомпании РФ закончили 2018 год с убытком в 70 млрд рублей - АЭВТ

20.02.19 11:47

© РИА Новости. Максим Блинов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпании РФ закончили 2018 год с общим убытком в районе 70 млрд рублей, заявил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

"У нас пока нет полных отчетных данных, но есть цифры, которые выводят нас, глядя на отчетность по РСБУ, на достаточно печальную картину. Получив убыток за 9 месяцев и входя в традиционно убыточный четвертый квартал, мы, авиакомпании, не сумели нарастить так называемую финансовую прокладку. В результате мы пришли к тому, что ожидаемый убыток по отрасли за 2018 год будет в районе 70 млрд рублей . Такого у нас ещё не было", - сказал В.Тасун, выступая на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

Он пояснил, что основной причиной этого стал резкий рост стоимости керосина. При этом регуляторы - в том числе Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго, Минтранс - по-разному оценивают этот рост и его влияние на финансовые результаты авиакомпаний. "ФАС оценивает, что ничего страшного не произошло: если смотреть период с 2014 по 2017 годы, забывая про 2018 год, то вроде как каждый год в районе 5% происходило поднятие цены за топливо. Минэнерго говорит, что все хорошо в отрасли, перевозки растут", - отметил глава АЭВТ.

Он при этом напомнил про совещание о мерах по стабилизации цен на авиакеросин, которое на прошлой неделе провели два вице-премьера - курирующий ТЭК Дмитрий Козак и отвечающий за транспорт Максим Акимов. Там среди прочего обсуждалась возможность компенсации потерь авиакомпаний из-за скачка цен на керосин в прошлом году. По словам В.Тасуна, эта цифра оценивалась сначала в 22,5 млрд руб., затем в 23 млрд руб. "А какова фактическая (цифра - ИФ)? Только за счет цены топлива, не касаясь объемов, в 2018 году затраты на топливо возросли более чем 41%. В общей цене, только за счет топлива, 87 млрд руб. лежит, из них 46 млрд руб. - это группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), которая занимает половину рынка", - заявил глава АЭВТ.

"К сожалению, мы пока не нашли (консенсуса - ИФ). Мы предложили рассмотреть вопрос о налоговом маневре, который предполагал увеличение коэффициента акциза с 2,08 до 3,5 - пока решение не принято. Но учитывая негативное отношение к такому решению со стороны авиакомпаний, в том числе группы "Аэрофлот" и ассоциации, было принято решение опять создать рабочую группу, которая поработает, оценит объективную ситуацию. Но мы говорим, что эти накопленные долги нас будут тянуть", - заявил В.Тасун.

АЭВТ объединяет 27 российских авиакомпаний, в том числе вторую крупнейшую по пассажиропотоку S7.