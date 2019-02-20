Теплицы для тюльпанов и зелени построены в Смоленской области

20.02.19 11:53

© РИА Новости. Евгений Одиноков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Первая очередь тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур введена в эксплуатацию в Смоленском районе Смоленской области, сообщается на инвестиционном портале региона.

Так, в рамках I очереди построены теплицы для выращивания цветов на площади 6 га, в них высажено 200 тыс. луковиц тюльпанов.

В сообщении на портале инвестор не называется, однако, уточняется, что поставки цветов в Россию он осуществляет из Голландии. Объем поставок составляет 80 млн луковиц тюльпанов в год.

В текущем году, согласно сообщению на портале, инвестор планирует увеличить мощность комбината вдвое: построить административное здание со складом и холодильным оборудованием, а также еще один блок теплиц.

Ранее сообщалось, что завершить реализацию инвестпроекта по выращиванию цветочных и овощных культур в Смоленском районе планируется к 2022 году. Общий объем инвестиций составит порядка 50 млн рублей. Предполагается, что с ноября по март в комплексе будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь - рассаду и зелень. Планируемая мощность производства - от 500 тыс. до 3 млн штук в год.