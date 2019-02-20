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20.02.19 11:53
Теплицы для тюльпанов и зелени построены в Смоленской области
Так, в рамках I очереди построены теплицы для выращивания цветов на площади 6 га, в них высажено 200 тыс. луковиц тюльпанов.
В сообщении на портале инвестор не называется, однако, уточняется, что поставки цветов в Россию он осуществляет из Голландии. Объем поставок составляет 80 млн луковиц тюльпанов в год.
В текущем году, согласно сообщению на портале, инвестор планирует увеличить мощность комбината вдвое: построить административное здание со складом и холодильным оборудованием, а также еще один блок теплиц.
Ранее сообщалось, что завершить реализацию инвестпроекта по выращиванию цветочных и овощных культур в Смоленском районе планируется к 2022 году. Общий объем инвестиций составит порядка 50 млн рублей. Предполагается, что с ноября по март в комплексе будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь - рассаду и зелень. Планируемая мощность производства - от 500 тыс. до 3 млн штук в год.
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