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20.02.19 11:56
Костин назвал ситуацию с Калви негативной для российского рынка
"Ситуация неприятная, это негативно для рынка", - сказал А.Костин журналистам.
"Но каких-то деталей я не знаю", - добавил он.
Басманный суд 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.
Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.
М.Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
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