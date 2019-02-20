Костин назвал ситуацию с Калви негативной для российского рынка

20.02.19 11:56

© РИА Новости. Евгений Биятов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава ВТБ Андрей Костин присоединился к мнению участников российского финансового рынка, которые считают арест основателя Baring Vostok Майкла Калви негативным событием.

"Ситуация неприятная, это негативно для рынка", - сказал А.Костин журналистам.

"Но каких-то деталей я не знаю", - добавил он.

Басманный суд 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

М.Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).