Мутко поддержал предложение законсервировать проект метро в Омске

20.02.19 11:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по вопросам транспортного обслуживания населения Омска, на котором было принято решение законсервировать проект омского метро, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"Представители Омской области предложили признать строительство системы линий метрополитена в Омске нецелесообразным. Участники совещания поддержали предложение - законсервировать станции метрополитена ввиду отсутствия финансирования", - говорится в сообщении.

Строительство омского метро началось в 1992 году, за последующие 15 лет удалось построить четверть пускового участка первой ветки, включая совмещенный с автодорогой метромост через Иртыш. В 2014 году было объявлено о замораживании проекта, однако сами работы по консервации не были профинансированы. В 2018 году омские власти объявили о консервации двух станций, на месте которых сейчас котлованы.

Консервация всего проекта метрополитена позволит решить проблему дорожных развязок в Омске, а также высвободить 1,4 тыс. участков земли, зарезервированных под строительство объектов метро.