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20.02.19 11:59
Мутко поддержал предложение законсервировать проект метро в Омске
"Представители Омской области предложили признать строительство системы линий метрополитена в Омске нецелесообразным. Участники совещания поддержали предложение - законсервировать станции метрополитена ввиду отсутствия финансирования", - говорится в сообщении.
Строительство омского метро началось в 1992 году, за последующие 15 лет удалось построить четверть пускового участка первой ветки, включая совмещенный с автодорогой метромост через Иртыш. В 2014 году было объявлено о замораживании проекта, однако сами работы по консервации не были профинансированы. В 2018 году омские власти объявили о консервации двух станций, на месте которых сейчас котлованы.
Консервация всего проекта метрополитена позволит решить проблему дорожных развязок в Омске, а также высвободить 1,4 тыс. участков земли, зарезервированных под строительство объектов метро.
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