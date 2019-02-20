Красноярская епархия намерена проверить законность продажи водки в бутылке-часовне

20.02.19 12:12

© РИА Новости. Станислав Савин

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Красноярская епархия готовит документы для обращения в надзорные органы в связи с продажей в местных магазинах водки в бутылках в виде часовни, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

"Наши юристы сейчас собирают материал и готовят документы в надзорные органы после многочисленных обращений к нам верующих, которые возмущены продажей алкоголя в бутылках в виде православного храма - часовни Параскевы Пятницы", - сказал А.Скворцов.

Ранее в официальной группе епархии в соцсети появилось сообщение о том, что на прилавках красноярских магазинов появились бутылки с водкой, изготовленные в виде часовни, являющейся действующим храмом.

"Это переходит все границы! Православные борются с пьянством, а тут часовню используют как модель для водочной бутылки", - говорится в сообщении.

Пользователи разместили в соцсетях фотографии, на которых изображена бутылка с алкогольной продукцией в виде красноярской часовни Параскевы Пятницы, с куполом и крестом на крышке. Стоимость такой бутылки превышает 2,5 тыс. рублей.

Как сообщили агентству в службе маркетинга Красноярского водочного завода, данный вид тары производится на предприятии уже несколько лет в качестве сувенирной продукции.

"Эта продукция появилась у нас не вчера, мы никого не собирались обижать, это часовня - один из символов Красноярска, мы изготовили такую тару именно как символ города", - пояснили на предприятии.

Часовня Параскевы Пятницы - один из символов Красноярска, расположена на вершине Караульной горы, также изображена на 10-рублевой купюре. Ранее на ее месте располагалась сторожевая вышка, возведенная русскими поселенцами для предупреждения и защиты от набегов местных племен, затем была перестроена в часовню. В настоящее время объект является действующим храмом Красноярской православной епархии.