Путин: на реализации национальных целей будут сосредоточены колоссальные ресурсы

20.02.19 12:17

© РИА Новости. Алексей Филиппов

20 февраля.Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости без проволочек приступить к реализации целей, поставленных в национальных проектах, поскольку времени на раскачку попросту нет.

"Время спрессовано, я говорил об этом неоднократно. Запас времени на раскачку, дальнейшие утряски и увязки просто нет, мы этот период - формирование задач и инструментов - прошли", - подчеркнул В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

По его словам, "абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей". "Да, поставленные задачи сложны, но понижать планку поставленных ориентиров, размывать их нельзя", - сказал глава государства.

Президент отметил, что в Послании намерен сосредоточиться, прежде всего, на вопросах "нашего внутреннего, социального и экономического развития".

По словам главы государства, особое внимание он хотел бы уделить задачам, которые поставлены в "майском" указе и развернуты в национальных проектах.

В.Путин отметил, что "нацпроекты построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни".

При этом глава государства подчеркнул, что поставленные задачи "носят долгосрочный характер".

Президент РФ добавил, что на реализации национальных целей будут сосредоточены колоссальные ресурсы, которые "мы не заняли взаймы, а заработали".