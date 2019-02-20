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20.02.19 12:26

Путин: льготы по ипотеке для семей с детьми должны действовать весь срок действия кредита

© РИА Новости. Нина Зотина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин убежден, что Россия сможет вновь переломить негативный демографические тенденции и на рубеже 2023-2024 годов добиться естественного прироста населения.

"Мы смогли переломить негативные демографические тенденции в начале 2000-х годов, когда страна была в очень сложном положении. Тогда казалось, что это вообще сделать невозможно. Но мы это сделали. И убежден, что вновь способны это сделать на рубеже 23-24-х годов, добиться возобновления естественного прироста населения", - сказал В.Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию.

По его словам, Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период.

"Рождаемость, как вы знаете, снижается. Причины здесь чисто объективные, они связаны с теми огромными людскими потерями, провалами, которые понесла наша страна в ХХ веке во время Великой Отечественной войны и в драматичные годы после развала СССР", - рассказал В.Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что мы должны принять такую ситуацию и смириться с фактом. "Конечно, нет", - добавил президент.

Глава государства считает, что семьям с детьми необходима дополнительная материальная поддержка. В связи президент предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты на детей с полутора до двух прожиточных минимумов.

В.Путин напомнил, что сейчас предусмотрены выплаты на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет: на первого ребенка - из федерального бюджета, на второго - из средств материнского капитала. При этом сумма выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в конкретном регионе - от 8 тыс. рублей в Белгородской области до 22 тыс. рублей в Чукотском АО.

"Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий шаг. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи", - сказал В.Путин.

Как подчеркнул президент, "это позволит практически в полтора раза повысить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей, где рождаются первые, вторые дети".

Президент также считает, что льготы по ипотеке для семей с детьми должны действовать на весь срок действия кредита, не на первые 3-5 лет.

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

"Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег и немаленьких: в 2019 г. - 7,6 млрд руб., в 2020 г. - 21,7 млрд руб., в 2021 г. - 30,6 млрд руб.", - сказал В.Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию в среду.

"По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, они у нас есть", - отметил он.

Он напомнил, что с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки со ставкой для них в размере 6%, а все, что выше - субсидируется государством.

Однако, заметил В.Путин, этой льготой воспользовались всего 4,5 тыс. семей. Это означает, что предложенные условия в чем-то людям не подходят, сказал президент.

"Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум, перспективу - в долгую. А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать - и льгота заканчивается, потому что ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита", - пояснил президент РФ.

Кроме того президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита.

"Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита", - сказал В.Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию в среду.

Он отметил, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января 2019 г.

Президент РФ Владимир Путин также предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в частности, по уплате налога на недвижимость и земельного налога на дачные 6 соток.

"Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей: дополнительно освободить от налога по 5 кв. м. в квартире и по 7 кв. м. в доме на каждого ребенка. Сегодня, например, налогом не облагается 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров площади", - сказал В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Кроме того, В.Путин предложил полностью освободить от налогов земельные участки размером в 6 соток, принадлежащие многодетным семьям. "Предлагаю полностью освободить от налога 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки", - сказал президент.

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