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20.02.19 12:38

Путин заявил о необходимости поддержки индивидуального жилищного строительства

© РИА Новости. Нина Зотина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил проработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

"Прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства. Поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой", - сказал В.Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному Собранию.

По словам президента, необходимо предоставить семье не только возможность покупать готовое жильё, но и строить свой дом на своей земле.

Он также добавил, что справедливо должен просчитываться налог на землю.

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести предельную планку для роста налога на землю.

"Налог на землю должен рассчитываться справедливо. Понятно, что может меняться кадастровая и рыночная стоимость объекта, но в любом случае сумма налога не должна скакать непредсказуемо", - сказал В.Путин в послании Федеральному Собранию.

"Мы уже ограничили 10 процентами годовой рост налогового платежа жилой недвижимости. Предлагаю установить такой же предел и для земельных участков", - сказал глава государства.

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