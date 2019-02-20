Путин предлагает предусмотреть ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода

20.02.19 12:39

© РИА Новости. Нина Зотина

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил ввести дополнительные гарантии - ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода", - сказал В.Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному Собранию.

Таким образом, отметил он, гражданам будет предоставлена возможность "сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".

"В жизни может случиться все и бывает все - и потеря работы, и тяжелые болезни, и в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения", - подчеркнул глава государства.

Он считает при этом, что граждане, берущие ипотечные кредиты, тем не менее должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.