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20.02.19 12:39
Путин предлагает предусмотреть ипотечные каникулы для граждан, лишившихся дохода
"Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода", - сказал В.Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному Собранию.
Таким образом, отметил он, гражданам будет предоставлена возможность "сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее".
"В жизни может случиться все и бывает все - и потеря работы, и тяжелые болезни, и в этой ситуации загонять человека в тупик - последнее дело, да и бессмысленно это даже с экономической точки зрения", - подчеркнул глава государства.
Он считает при этом, что граждане, берущие ипотечные кредиты, тем не менее должны проявлять ответственность и просчитывать все последствия.
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