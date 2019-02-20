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20.02.19 12:44

Путин поставил задачу бороться с бедностью

© РИА Новости. Виталий Аньков
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточить внимание на борьбе с бедностью в России, поручил правительству РФ поддержать регионы, внедряющие систему социального контракта для поддержки малообеспеченных.

"Решение демократических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности", - сказал В.Путин в среду, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

Он напомнил, что в 2000 году в России за чертой бедности находились более 40 млн человек, сейчас - около 19 млн человек.

"Надо, безусловно, сосредоточить на этом внимание - на борьбе с этим явлением (бедностью). Причем серьезные материальные проблемы испытывают, на самом деле, еще больше людей, чем те, кто официально находится за этой чертой", - отметил глава государства.

По его словам, они вынуждены экономить на самом необходимом - на одежде, на лекарствах, "даже на еде".

В.Путин отметил, что среди тех, кто чаще всего сталкивается с бедностью, - это многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную работу, хорошо оплачиваемую работу, поскольку "ее просто нет, или им не хватает квалификации".

"Бедность всегда придавливает человека, лишает его жизненных перспектив. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации", - заявил В.Путин.

Президент РФ сообщил об опыте в ряде российских регионов, где применяется так называемый социальный контракт.

В.Путин пояснил, что согласно этому механизму государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.

"Для каждого предоставляет индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, берет на себя одновременно и определенные обязательства - пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", - сказал президент РФ.

В.Путин сообщил, что за пять лет поддержкой в рамках социального контракта могут воспользоваться более девяти миллионов человек.

"Поручаю правительству, начиная уже со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта", - заявил глава государства.

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