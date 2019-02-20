Путин: с 2019г индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера

20.02.19 12:45

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - С 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию в среду.

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно", - сказал В.Путин.

Он пояснил, что государство сначала довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что ранее были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы.

"Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал", - пояснил В.Путин.

"И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми", - подчеркнул он.

Он сообщил, что из регионального или федерального бюджетов доплачивали до прожиточного минимума пенсионерам.

"Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать. Вот и все. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить", - заявил В.Путин.