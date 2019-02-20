Путин просит максимально быстро принять закон о паллиативной помощи

20.02.19 12:47

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин обратился к депутатам с призывом как можно скорее принять закон о паллиативной помощи тяжело больным людям, пообещал оперативно вносить в него поправки с учетом мнения общественности и благотворителей.

Выступая с Посланием Федеральному Собранию, президент отметил, что, по экспертным оценкам, в паллиативной помощи нуждаются до 800 тыс. человек, а по оценкам волонтеров, - может быть, и миллион.

"Знаю, что вчера депутаты во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи. Прошу как можно быстрее завершить работу над законопроектом в целом. В дальнейшем посмотрим, как он действует на практике, и при необходимости оперативно внесем коррективы", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что при этом обязательно будет учитываться позиция волонтеров, врачей, социальных работников, представителей общественных и религиозных объединений, благотворителей.

Как заявил В.Путин, "нужно в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе в стационаре и дома, настроить ее на потребности конкретной семьи и конкретного человека: кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, а где-то обучить родственников".

Президент отметил, что отработка таких индивидуальных принципов поддержки началась в прошлом году в ряде областей и "за четыре года их нужно внедрить по всей стране".