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20.02.19 12:49

Путин обещает направить на борьбу с онкозаболеваниями не менее 1 трлн рублей

© РИА Новости. Павел Львов
20 февраля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие шесть лет на борьбу с раком в России будет направлено не менее 1 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В послании прошлого года я предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей", - сказал В.Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному собранию.

"Речь идёт об организации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь", - добавил президент.

По его словам, России удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией, когда сегодня с диагнозом лейкоз выздоравливают более 80% детей, а при некоторых формах рака - более 90%.

Президент напомнил, что "ещё сравнительно недавно, в середине 90-х годов болезнь была практически неизлечима". "Спасти удавалось не более 10-20% заболевших детей. В России тогда не было ни технологий, ни возможностей. Во многих случаях выход был только один - обращаться в зарубежные клиники. Кто мог, тот обращался", - сказал В.Путин.

"Мы понимали весь трагизм этой ситуации, и направили на развитие детской онкологической помощи, онкогематологии ресурсы, потенциал нашей науки, здравоохранения, работали очень активно с нашими друзьями из-за границы", - сказал президент, добавив, что "некоторые врачи из Германии просто переехали в Москву, здесь проводили, да, наверное, проводят до сих пор значительное время".

"Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей системе онкологической помощи", - подчеркнул он.

Принципиальное значение, по словам президента, в борьбе с онкологией является раннее выявление заболеваний.

Президент подчеркнул, что диспансеризация и регулярные профилактические осмотры "должны в обязательном порядке включать обследования на онкологические заболевания".

"Причем человеку нужно дать возможность дистанционно записаться на прием, выбрать удобное время для посещения поликлиники, включая вечерние часы и выходные, пройти осмотр без дополнительных формальностей", - сказал В.Путин.

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