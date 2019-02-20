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20.02.19 13:10

Путин предлагает бессрочно освободить от налога на прибыль медицинские и образовательные организации

© РИА Новости. Нина Зотина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил сделать бессрочной льготу по уплате налога на прибыль для медицинских и образовательных организаций, а также распространить ее на региональные и муниципальные театры, музеи и библиотеки.

"Напомню, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль, однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать ее бессрочной, но и распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки", - сказал В.Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

По словам президента, это позволит им ежегодно экономить примерно 4 млрд рублей и направлять их на свое развитие, на повышение зарплаты сотрудников. "И конечно, это мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах", - сказал глава государства.

Он также сообщил о планах направить из Фонда президентских грантов дополнительные средства на финансирование региональных и местных проектов, связанные с краеведением, народным творчеством, с сохранением исторического наследия народов России.

Кроме того, сообщил президент, "в рамках нацпроекта "Культура" целевым образом выделим более 17 млрд руб. на строительство и реконструкцию сельских клубов и ДК, еще более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России".

Глава государства также поручил с 2020 года начать реализацию в России программы "Земский учитель".

"Я сегодня уже говорил о расширении программы "Земский доктор". Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу "Земский учитель", - сказал В.Путин в среду, выступая с Посланием Федеральному Собранию РФ.

По этой программе, сообщил В.Путин, "единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города".

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