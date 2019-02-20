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20.02.19 13:12
Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"
"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал В.Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному Собранию.
По его словам, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства".
Президент РФ также заявил о необходимости ограничить поводы для неоднократного продления сроков следствия и содержания под стражей по экономическим делам.
"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию.
Он отметил при этом: "Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".
Глава государства в рамках Послания Федеральному Собранию попросил Верховный суд и Генпрокуратуры РФ представить предложения для решения проблемы затягивания сроков расследования по экономическим делам.
"Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию.
Он призвал в первую очередь разобраться с тем, по каким причинам зачастую необоснованно затягиваются сроки расследования уголовных дел по экономическим преступлениям.
"Ну, действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, а его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызвали? - В отпуске был следователь, отвечают. Такого быть не должно, надо с этим срочно разобраться", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин также предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-сообществу до конца года создать цифровую платформу, где будет публиковаться информация о давлении на бизнес, которая станет подспорьем в работе правоохранительных органов.
"Деловые объединения и Агентство стратегических инициатив - предлагаю им создать специальную цифровую платформу, они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу", - сказал В.Путин в среду, выступая с посланием к Федеральному собранию.
Он призвал руководителей правоохранительных органов: "Не нужно этого пугаться. Это как раз подспорье для руководства этих органов с тем, чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне, для начала".
В.Путин поручил правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить эту платформу. "А правоохранительным органам - МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственному комитету - подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая четкие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме", - сказал президент РФ.
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