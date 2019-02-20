Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

20.02.19 13:12

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал В.Путин, выступая в среду с Посланием Федеральному Собранию.

По его словам, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства".

Президент РФ также заявил о необходимости ограничить поводы для неоднократного продления сроков следствия и содержания под стражей по экономическим делам.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию.

Он отметил при этом: "Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".

Глава государства в рамках Послания Федеральному Собранию попросил Верховный суд и Генпрокуратуры РФ представить предложения для решения проблемы затягивания сроков расследования по экономическим делам.

"Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения", - сказал В.Путин в Послании Федеральному Собранию.

Он призвал в первую очередь разобраться с тем, по каким причинам зачастую необоснованно затягиваются сроки расследования уголовных дел по экономическим преступлениям.

"Ну, действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, а его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: почему на допрос не вызвали? - В отпуске был следователь, отвечают. Такого быть не должно, надо с этим срочно разобраться", - сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин также предложил Агентству стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-сообществу до конца года создать цифровую платформу, где будет публиковаться информация о давлении на бизнес, которая станет подспорьем в работе правоохранительных органов.

"Деловые объединения и Агентство стратегических инициатив - предлагаю им создать специальную цифровую платформу, они, собственно говоря, сами вышли с этой инициативой, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу", - сказал В.Путин в среду, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Он призвал руководителей правоохранительных органов: "Не нужно этого пугаться. Это как раз подспорье для руководства этих органов с тем, чтобы руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне, для начала".

В.Путин поручил правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которые позволят запустить эту платформу. "А правоохранительным органам - МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственному комитету - подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая четкие сроки их рассмотрения. И уже к концу года такая платформа должна начать действовать хотя бы в пилотном режиме", - сказал президент РФ.