Надо избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации мусора - Путин

20.02.19 13:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент Владимир Путин потребовал навести порядок и избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации мусора.

Он заявил об этом, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

"Если все сведётся к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся", - сказал президент.

Он добавил, что надо сформировать безопасную систему обращения с отходами и переработкой утилизации. "Надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", - продолжал В.Путин.

По словам президента, в течение двух лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных, проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет все оставшиеся.

"Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать", - заметил В.Путин.

Он также попросил Общероссийский народный фронт обеспечивать в этом вопросе "действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов".

"Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер", - отметил президент.