Резервы РФ впервые покрывают внешний долг, как государственный, так и коммерческого сектора - Путин

20.02.19 13:18

© РИА Новости. Илья Питалев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Резервы РФ впервые полностью покрывают государственный и коммерческий внешний долг, сообщил глава государства Владимир Путин.

"У нас мощная финансовая подушка безопасности. Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация - впервые в истории наши резервы полностью покрывают полностью внешний долг, как государственный, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора", - сказал он, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ.

Президент отметил, что "эти средства работают", в том числе, доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния поступают в федеральный бюджет.

"Обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок - где деньги, куда мы их там вкладываем, у нас есть задача нарастить до определенного уровня и потом потихоньку-потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Вот сейчас мы к этому подошли, мы начинаем это делать, доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 млрд рублей", - сказал В.Путин.