Законопроекты в сфере цифровой экономики должны быть приняты оперативно - Путин

20.02.19 13:28

© РИА Новости. Виктор Толочко

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев к оперативному принятию законопроектов в сфере цифровой экономики.

"Парламентариев прошу оперативно принять законы приоритетные для создания правовой среды новой цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервис", - сказал президент, выступая с посланием к Федеральному собранию.

В.Путин отметил, что все законодательство РФ нужно отстроить под новую технологическую реальность, законы не должны ограничивать технологическое развитие новых отраслей.

На данный момент на рассмотрении в Госдуме находятся три ключевых законопроекта, посвященных цифровой экономике: законопроект о цифровых финансовых активах, поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ в части терминов, используемых в цифровой экономике, а также законопроект об инвестиционных платформах. Законопроекты были приняты в первом чтении 22 мая 2017 года и с тех пор проходят согласование ко второму чтению.