Путин обвинил США в нарушении ДРСМД из-за ракет-мишеней и установок для запуска "Томагавков"

20.02.19 13:55

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 февраля. Interfax-Russia.ru - США, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и в Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет "Томагавк", прямо и грубо нарушили положение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию.

"США сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им для отвода глаз наименование "ракеты-мишени" для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок МК-41, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", - отметил В.Путин.

"Сделав все это, о чем я сейчас сказал, США откровенно пренебрегли, демонстративно проигнорировали совокупность положений, предусмотренных статьями 4 и 6 ДРСМД", - подчеркнул президент РФ.

"В частности, согласно пункту 1 статьи 4 Договора, я цитирую: "Каждая из сторон ликвидирует свои ракеты средней дальности и пусковые установки таких ракет, чтобы ни у одной из сторон не имелось таких ракет и таких пусковых установок", - сказал В.Путин. - В статье 6 пункт 1 говорится, зачитываю дословно: "По вступлению в силу настоящего Договора и в дальнейшем ни одна из сторон не производит никаких ракет средней дальности, не проводит летных испытаний таких ракет и не производит никаких ступеней для таких ракет, и никаких пусковых установок таких ракет".

По словам российского лидера, США использовали "надуманные обвинения" в адрес РФ, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Да, действительно с момент заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США - нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы - это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из Договора", - сказал В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Он напомнил, что в 2002 году США "вышли из ПРО в открытую, по-честному". "Хорошо это или плохо - другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному", - заметил В.Путин.

А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: "Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных". Партнеров Вашингтона по НАТО Путин назвал "подхрюкивающими сателлитами" США.

Продолжая тему ДРСМД Владимир Путин назвал односторонний выход США из соглашения "самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений". "Поэтому просто вынужден остановиться на этом чуть подробнее", - сказал В.Путин в заключительной части Послания.

Президент РФ Владимир Путин также посоветовал некоторым лицам из правящего класса США посчитать дальность и скорость российских перспективных систем вооружения и только потом принимать решения, которые могут создать дополнительные угрозы для России.

"Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми, однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и своего превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют", - сказал В.Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию.

Он добавил: "Умеют, наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны, и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России".

Безопасность РФ, подчеркнул президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".

Владимир Путин подчеркну, что Россия в случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

"У некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. Это и есть очень серьезная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия", - сказал В.Путин, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь: Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", - подчеркнул он.