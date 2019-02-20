Путин заявил о желании РФ дружить с США

20.02.19 14:00

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия хочет иметь дружеские отношения с США, никому не угрожает и не заинтересована в конфронтации с США, заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в среду.

"Россию называют чуть ли не главной угрозой для США. Скажу прямо: это неправда. Россия хочет иметь полноценные, полноправные и дружеские отношения с США", - сказал В.Путин.

По его словам, "Россия никому не угрожает". "А все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер", - подчеркнул президент.

"Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее, тем более с такой глобальной державой как Соединенные штаты Америки", - заявил он.

В.Путин подчеркнул, что Россия "была и будет суверенным государством и это аксиома: либо она будет таким государством, либо ее не будет".

"Россия не может быть государством, если она не будет суверенна. Некоторые страны могут, Россия - нет", - заметил президент.

Поэтому, по словам В.Путина, "выстраивать отношения с нами - значит, находить совместные развязки, причем самых сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия".

"Хочу вновь подчеркнуть, что для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель - она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но и даже, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", - сказал В.Путин.

По его мнению, американские партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, "куда он движется".

"Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику. Вряд ли это соответствует интересам самих США. Но это не нам решать. Мы видим, что имеем дело с деятельными, очень талантливыми людьми. Однако среди правящего класса США много и таких, кто излишне увлечен идеей своей исключительности и превосходства над всем остальным миром. Разумеется, это их право думать так, как они хотят", - рассказал В.Путин.

По его словам, последние годы США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной.

"Законные интересы России игнорируются, постоянно организуются разного рода антироссийские акции, абсолютно неспровоцированно с нашей стороны вводятся все новые и новые незаконные с точки зрения международного права санкции. Практически полностью и в одностороннем порядке демонтируется сложившаяся за последние десятилетия договорно-правовая база международной безопасности", - заявил В.Путин.