Допиндексация пенсий и выплат сверх прожиточного минимума обойдется бюджету в 150 млрд рублей

20.02.19 14:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума пенсионера обойдется в сумму порядка 150 млрд рублей до 2024 года, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Миллиардов сто пятьдесят это будет стоить за четыре года, до 2024 года", - сказал А.Дроздов журналистам в среду после оглашения Послания Федеральному Собранию главой государства, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что стоимость этой меры в текущем, 2019 году будет подсчитана позже. "На этот год мы посчитаем, пока еще не считали", - сказал А.Дроздов.

По его словам, предложенные главой государства меры предполагают, что индексация пенсий тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает прожиточного минимума, будет осуществляться сверх прожиточного минимума (ПМ), установленного субъектом РФ.

"То есть если сейчас эти граждане, получавшие пенсию меньше ПМа пенсионера в субъектах РФ, получали доплату - федеральную или региональную - и с индексацией пенсий просто доплата уменьшалась, чтобы до ПМа, то сейчас индексация этой пенсии будет осуществляться сверх прожиточного минимума. Таким образом, размер пенсий будет увеличен выше прожиточного минимума в субъектах РФ для этой категории пенсионеров. И поскольку мы уже провели индексацию пенсий с 1 января, то нам придется вернуться назад", - сказал А.Дроздов.

Вместе с тем глава ПФР добавил, что такая мера потребует изменений в законодательстве. Он также сообщил, что в России порядка 6 млн получателей федеральных и региональных доплат к пенсии