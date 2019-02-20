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20.02.19 14:07
Суд в Ярославле отправил под домашний арест бывшего начальника колонии №1
"Суд постановил назначить меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала судья.
Д.Николаев будет находиться под домашним арестом о 20 марта.
Следствие настаивало на заключении Д.Николаева под стражу. Защита полагала, что ему может быть назначена мера пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.
Представитель "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова попросила суд позволить Д.Николаеву находиться вне "клетки" рядом с адвокатом на заседании. Суд удовлетворил ходатайство.
В настоящее время Д.Николаев работает заместителем начальника отдела режима и надзора управления ФСИН по Ярославской области.
Его защитник Валерий Чистов на заседании представил документы с поручительствами от сотрудников ФСИН, а также медицинские документы подзащитного и его ребенка.
Позднее планируется заседание по мере пресечения для замначальника колонии Игита Михайлова.
Д.Николаев и И.Михайлов были задержаны 18 февраля.
"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.
Публикация вызвала общественный резонанс.
Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным "Общественного вердикта", в настоящее время по делу о пытках в ИК-1 арестованы более десяти человек, кроме того отправлен под домашний арест бывший замначальника колонии по воспитательной работе. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.
Позднее "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.
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