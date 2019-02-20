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20.02.19 14:12

Поддержка семей является залогом развития государства и регионов - губернатор Куйвашев

© РИА Новости. Виталий Аньков
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Все инициативы президента РФ Владимира Путина найдут отражение при корректировке бюджета Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Всемерная поддержка семей, которую президент в своем послании Федеральному Собранию обозначил в качестве приоритета, предложив целый пакет конкретных мер, безусловно, является залогом развития как государства, так и отдельных регионов", - сказал Е.Куйвашев, слова которого приводит департамент информационной политики губернатора.

"Президентские "решения прямого действия" - по дополнительным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие - коррелируются с нашей программой "Пятилетка развития" и станут для нас планом первоочередных дел. Нам предстоит очень оперативно внести необходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, все инициативы президента найдут отражение при корректировках областного бюджета", - отметил губернатор.

По его словам, в областном бюджете на реализацию социальных программ в 2019 году предусмотрено более 35 млрд рублей, на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми - более 16 млрд рублей. В настоящее время в регионе более 55 тыс. многодетных семей.

Президент РФ Владимир Путин в среду огласил послание Федеральному Собранию. Он предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Также В.Путин предложил установить льготу для семей с детьми на весь срок действия ипотечного кредита. Президент также предложил освободить многодетные семьи от земельного налога на дачные шесть соток.

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