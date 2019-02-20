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20.02.19 14:21
Более 570 молодых семей Ставрополья получат субсидии на покупку жилья в 2019г
"Для обеспечения соцподдержкой молодых семей краевым Минстроем на основании представленных муниципалитетами списков сформирован сводный список на 2019 год, в который включена 571 семья", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в список на предоставление субсидии включены заявки семей, поданные в муниципалитеты в текущем году, а также заявки семей, которые ранее были исключены из числа участников программы по достижению ими предельного возраста.
Как сообщалось, в октябре 2018 года власти Ставропольского края повысили возрастную планку участников краевой жилищной программы "Молодая семья" - с 35 до 40 лет. Таким образом, субсидии на жилье получат те семьи-участники, которых в свое время исключили из программы по достижению ими предельного возраста.
В 2018 году субсидии получили порядка 1,7 тыс. участников программы "Молодая семья".
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