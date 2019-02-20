Более 570 молодых семей Ставрополья получат субсидии на покупку жилья в 2019г

20.02.19 14:21

© РИА Новости. Нина Зотина

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края предоставят 571 семье субсидии на покупку жилья в рамках краевой жилищной программы "Молодая семья", сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

"Для обеспечения соцподдержкой молодых семей краевым Минстроем на основании представленных муниципалитетами списков сформирован сводный список на 2019 год, в который включена 571 семья", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в список на предоставление субсидии включены заявки семей, поданные в муниципалитеты в текущем году, а также заявки семей, которые ранее были исключены из числа участников программы по достижению ими предельного возраста.

Как сообщалось, в октябре 2018 года власти Ставропольского края повысили возрастную планку участников краевой жилищной программы "Молодая семья" - с 35 до 40 лет. Таким образом, субсидии на жилье получат те семьи-участники, которых в свое время исключили из программы по достижению ими предельного возраста.

В 2018 году субсидии получили порядка 1,7 тыс. участников программы "Молодая семья".