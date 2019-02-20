Военнослужащие смогут бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" в День защитника Отечества

20.02.19 14:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие и учащиеся военных учебных заведений смогут бесплатно посетить уникальную экспозицию в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ в честь Дня защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Центра океанографии и морской биологии.

"Праздничная акция будет действовать два дня - 23 и 24 февраля. Участниками могут стать мужчины и женщины: военнослужащие, военнообязанные, призывники, воспитанники военных училищ и другие граждане РФ, имеющие отношение к вооруженными силам и органам обеспечения правопорядка и безопасности", - говорится в сообщении "Москвариума".

Чтобы бесплатно посетить водное шоу "Кругосветное путешествие" необходимо предъявить оригинал одного из документов: военный билет, временное удостоверение, выданное взамен военного билета, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, приписное свидетельство военкомата, удостоверение личности офицера, в т.ч. запаса, удостоверение сотрудника силовых структур (МВД России, ФСБ России, МЧС России, Минобороны России и др.) или удостоверение ветерана боевых действий, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, посетители смогут заказать индивидуальное поздравление защитников Отчества с помощью водолазов, которые в нужный момент появятся в аквариуме с подводной открыткой.