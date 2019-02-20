До 120 млрд руб. в год понадобится на поддержку инициатив из послания президента Федеральному собранию - Силуанов

20.02.19 14:28

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Меры социальной поддержки населения, включенные в послание президента Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100-120 млрд рублей ежегодно, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 млрд рублей", - сказал А.Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены", - добавил первый вице-премьер.