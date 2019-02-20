Костромская область и Газпром согласовали "дорожную карту" газификации региона

20.02.19 14:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

0 февраля. Interfax-Russia.ru - Костромская область и ПАО "Газпром" подписали "дорожную карту" по развитию газификации региона, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Документ предусматривает возобновление строительства объекта "Газопровод - отвод Галич, Мантурово - Шарья". На эти цели "Газпром" направит 85,62 млн рублей. Строительство газопровода планируется завершить до 2023 года. В рамках достигнутых договоренностей областная администрация в течение ближайших четырех лет спроектирует и построит уличные распределительные газопроводы в городах Нея, Мантурово и Шарья, а также газопроводы-отводы к Мантурово и Шарье.

Еще 10,22 млн рублей заложено на подготовку проекта по строительству газовой ветки до Солигалича. Кроме того, достигнута договоренность о строительстве газораспределительной станции в селе Парфеньево. Это позволит в 2020 году создать условия для подачи газа потребителям Парфеньево.

Согласно программе газификации региона на 2018-2022 годы, утвержденной в декабре 2017 года, прирост объема потребления природного газа к концу 2022 года составит 496,38 млн куб. м, протяженность построенных газопроводов-отводов увеличится на 238,1 км, будут построены четыре газораспределительных станции и 475,74 км внутрипоселковых газопроводов, газом будут обеспечены 321 населенный пункт, 24 тыс. 407 домовладений. Уровень газификации достигнет 64,5%.