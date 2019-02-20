Суд в Брянской области отказался смягчить наказание организатору убийства Старовойтовой

20.02.19 14:29

© РИА Новости. Андрей Старостин

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Брасовский районный суд Брянской области оставил организатора убийства Галины Старовойтовой Юрия Колчина в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба райсуда.

"Исследовав материала дела, выслушав участников процесса, суд не нашел оснований для изменения вида исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение, отказав в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление суда не вступило в силу.

Это уже третье ходатайство Колчина.

Как сообщалось, в 2016 году он обращался с ходатайством об УДО в Тосненский районный суд Ленинградской области, а в декабре 2018 года- с такой же просьбой в Брасовский районный суд. В обоих случаях ему было отказано на основании заявлений администраций колоний строгого режима о регулярных нарушениях Колчиным режима.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Г.Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Ю.Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года. В июне 2005 года горсуд Санкт-Петербурга признал его виновным в организации убийства Г.Старовойтовой и приговорил к 20 годам лишения свободы. С учетом ареста он отбыл в местах заключения 16 лет, в последние годы - в исправительной колонии N4 поселка Локоть Брасовского района Брянской области.

Исполнитель убийства Виталий Акишин в 2005 году получил 23,5 года лишения свободы. За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.