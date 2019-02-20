Более 20 сайтов по торговле оружием заблокировано по требованию тюменской прокуратуры

20.02.19 14:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил исковые заявления прокуратуры и постановил заблокировать доступ к сайтам, где была размещена информация о незаконной продаже оружия, сообщает в среду пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, прокуратура Ленинского округа Тюмени выявила свыше 20 сайтов по торговле оружия, в том числе и боевого.

Кроме того, был обнаружен и оружейный интернет-магазин.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. В настоящее время доступ к ним заблокирован.